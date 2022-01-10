انتهاء امتحانات الترم الأول لطلاب فصول مياه الشرب بقنا

الإثنين 10/يناير/2022 - 03:03 م

انتهت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا من إجراء امتحانات التدريبات المهنية العملية للترم الأول من العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ لطلاب الصف الاول والثاني بفصول التعليم و التدريب المزدوج(تخصص فني محطات و شبكات مياه الشرب و فني محطات و شبكات مياه الصرف الصحي).

وقال المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة قنا لمياه الشرب و الصرف الصحي إن الشركة قد أجرت الامتحانات العملية لطلاب فصول التعليم والتدريب المزدوج (تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب و فني محطات وشبكات الصرف الصحي) بمعامل و َمحطات الشركة تحت إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة و صحة الطلاب و لجان التقييم.

وأكدت فاتن نصر الدين مدير عام التدريب و المشرف العام على الفصول التعليمية ان امتحانات التدريبات المهنية العملية للطلاب امتدت خلال الفتره من ٢ الي ٩ يناير ٢٠٢٢ مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي للطلاب و تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة حفاظا على صحة و سلامة الطلاب.