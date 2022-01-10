إقبال على زيارة آثار الأقصر بعد تشغيل السيارات صديقة البيئة

الإثنين 10/يناير/2022 - 02:03 م

تشهد آثار البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من الزائرين المصريين والسياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك بالتزامن مع قيام وزارة السياحة والآثار بتشغيل السيارات الكهربائية الجديدة لنقل الزائرين بالمنطقة.

وشهدت منطقة البر الغربي خلال الأيام الماضية، تشغيل 20 سيارة كهربائية 12 منها في منطقة وادي الملوك و8 بمنطقة الدير البحري، حيث تتواجد هذه السيارات عند بوابات دخول المنطقة الأثرية على مدار ساعات الزيارة الرسمية المقررة لنقل زائري منطقتي وادي الملوك والدير البحري والذين يتم استقبالهم يوميا بالورود والموسيقي احتفالا بقدوم العام الجديد.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تشغيل تلك السيارات جاء مع بداية العام الجديد، حيث شهدت منطقتي وادي الملوك والدير البحري بالبر الغربي بالأقصر بدء تشغيل سيارات كهربائية تعمل بالطاقة صديقة للبيئة لنقل الزائرين داخل المنطقة الأثرية، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجيا الحديثة و تفعيل أساسيات السياحة المستدامة للحفاظ على البيئة في المواقع الأثرية.

وأضاف وزيري، أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار مشروع وزارة السياحة والآثار لتطوير خدمات الزائرين بعدد ٣٠ موقع أثري على مستوي الجمهورية كمرحلة أولى وذلك للعمل على تحسين وإثراء تجربة الزائرين خلال جولتهم بالمناطق الأثرية وتشجيعهم على الزيارة عدة مرات.

تشغيل السيارات الكهربائية (1)

تشغيل السيارات الكهربائية (2)

تشغيل السيارات الكهربائية (3)

تشغيل السيارات الكهربائية (4)