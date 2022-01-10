طقس مشمس يسود قنا عقب ليلة ممطرة

الإثنين 10/يناير/2022 - 12:58 م

يسود محافظة قنا اليوم الإثنين، طقس مشمس مع استقرار لحالة الجو وذلك عقب ليلة امس التي شهدت سقوط أمطار على كافة بقاع المحافظة وتسبب في إغلاق بعض المحال التجارية.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا أشرف الداودي ، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الوحدات المحلية، على مدار الـ٢٤ ساعة والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية.

وطالب الداودي المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح او عواصف ترابية او سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء او المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة اوعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث سقوط الأمطار.