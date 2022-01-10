بـ 3 ملايين جنيه.. جمارك الأقصر تحرر 315 محضر تهرب خلال 3 شهور

الإثنين 10/يناير/2022 - 12:29 م

نجحت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع، في ضبط وتحرير 315 محضر ضبط جمركي بقيمة 3 مليون و152 ألف و484 جنية خلال الثلاثة شهور الماضية، وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشاة العماري – البغدادي - القرنة بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي - أسيوط ).

تمت الحملات، برئاسة محمد المغربي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (التزام تجارى) ، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقي ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبو المعالي، وتشكلت لجنة الضبط من (محمد الليثي وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين وروماني حنا وعلى علام ومحمد عبد الله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد حسن) مفتشي إدارة المكافحة، والعقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربي والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم من مباحث الضرائب والرسوم، وكلا من جابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبدالوهاب وأحمد حسن من أمناء الشرطة وقوة من رجال الشرطة السريين.

تم ضبط وتحرير 114 محضر تهرب جمركي خلال شهر ديسمبر الماضي، عبارة 2 سيارة معاقين و2 سيارة سياحة وقطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوات منزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس، وبلغت قيمة المضبوطات 552 ألفا و484 جنيه، وتم طلب التصالح في أغلبية المحاضر وسداد 199 ألف و502 جنية من التعويضات الجمركية المستحقة.

كما تم تحرير201 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وسيارات (9 سيارات معاقين - 2 سيارة سياحة - سيارة تربتك) قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوات منزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل، وبلغت قيمة المضبوطات حوالي ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه، وتم التصالح في عدد من المحاضر وسداد جزء من التعويضات والغرامات الجمركية المستحقة بمبلغ 681 ألف و405 جنية.

جدير بالذكر، أن جميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبالعرض على عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.