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الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 3460 إصابة جديدة و843 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 3460 إصابة حالة مؤكدة وتعافي 843 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 578753 حالة، وعدد حالات التعافي 546614، وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل عدد حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8893.

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