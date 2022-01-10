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الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 2759 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 785,625 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,174 وفاة، مشيرةً إلى شفاء 913 حالة جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 753,033 حالة.

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