كورونا في الأردن.. تسجيل 2349 إصابة جديدة

الإثنين 10/يناير/2022 - 06:06 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1079781 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1039992 حالة شفاء بعد تسجيل 2024 حالة إضافية، كما سجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12876حالة.

