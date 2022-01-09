الأعلى للإعلام ناعيًا وائل الإبراشي: فقدنا واحدًا من أهم الإعلاميين الذين تميزوا بالحياد

الأحد 09/يناير/2022 - 10:17 م

نعى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي اليوم الأحد بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرتين الصحفية والإعلامية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه: إن مصر فقدت واحدا من أهم الإعلاميين الذين تميزوا بالحياد، وأنه استطاع بموهبته وتميزه في المجال الإعلامي، أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين بمصر والوطن العربي.

وأضاف المجلس، أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للإعلامي المخلص والمحب لوطنه.

الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي من مواليد 26 أكتوبر لعام 1963، وُلد في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل في بداية حياته صحفيًا بجريدة روزاليوسف، وصوت الأمة، حتى ترأس تحريرها 2006، وعام 2013 تولى رئاسة تحرير جريدة الصباح.