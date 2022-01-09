أحلام محتجزة في الكويت.. تعرف على السبب

الأحد 09/يناير/2022 - 05:55 م

علقت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي على احتجازها داخل دولة الكويت، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت أحلام الشامسي فيديو لها، وعلقت عليه قائلة: هذه قصتي مع الحجر في الكويت، ليش أنا انحجز في حين إن فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم، الكويت دولة عدل وهذا خطابي لسمو الأمير الشيخ نواف لاحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ؟؟”.

وقالت خلال الفيديو"طبعا وصلت الكويت امس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح وفي المطار لم يتم ابلاغنا ان نحن في الحجر وانا سكنت في فندق الراية الذي هو نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح”.

واضافت: “في نفس اليوم وصل معايا الفنان القطري فهد الكبيسي في نفس الوقت هو وصل على القطرية وانا وصلت على طائرة خاصة وانا واخدة كل اللقاح واول ما وصلت سويت تحليل وسويت فحص وكل اموري تمام، خلصت الفرح جيت اسافر الطيارة ناطرتني في المطار جيت اطلع قالولي انت في الحجر قلت على عيني وراسي القانون وانا تحت القانون”.

ثم اردفت “لكن اليوم اكتشف ان فهد الكبيسي الفنان القطري ركب طيارته وتوجه الى بلده ووصل الى الدوحة بينما انا انتظر”.