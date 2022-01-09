أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 9 يناير 2022

الأحد 09/يناير/2022 - 04:31 م

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 9 يناير 2022، وسجل عيار 21 نحو 788 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 675 جنيها، وعيار 24 نحو 900 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6304 جنيهات، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1792 دولار للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.