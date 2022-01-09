نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات 3 كليات

الأحد 09/يناير/2022 - 03:04 م

أجرى الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي و التجارة في اطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021/2022 وحرصه على تطبيق الاجراءات الاحترازية والهدوء داخل اللجان وتواجد استاذ المادة التى يؤدى فيها الطلاب الامتحان وفى اطار هذه المتابعة اليومية للامتحانات .

و اطمأن نائب رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات و تطبيق الاجراءات الاحترازية وانتظام المراقبات والملاحظات داخل اللجان

وأدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة وعددهم 160 طالب وطالبة وفى كلية العلاج الطبيعي ادى طلاب الفرقة الاولى وعددهم 486 والفرقة الثالثة وعددهم 192 وطلاب الفرقة الخامسة وعددهم 143 طالب وطالبة كذلك أدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة وعددهم 1789 انتظام و601 انتساب وعدد 656طالب وطالبة بشعبة اللغة الانجليزية

شهد الجولة التفقدية الدكتور اشرف ابوالوفا عميد كلية الصيدلة والدكتور حسين عبدالباسط عميد كلية التجارة والدكتور محمود الشاذلى القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ووكلاء هذه الكليات.