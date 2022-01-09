بالصور.. "إنشاءات الشباب والرياضة" بالأقصر تواصل تنفيذ الملاعب والمباني الإدارية

الأحد 09/يناير/2022 - 02:17 م

تواصل إدارة الإنشاءات بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أعمالها في تنفيذ ملاعب رياضية ومباني إدارية جديدة تمهيداً لانضمامها للمديرية، لخدمة قطاع الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت رعاية الإدارة المركزية للمنشآت الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف البجرمى، ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية.

وأوضحت المهندسة سحر خليفة محمد، مدير إدارة الإنشاءات بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لـ"البوابة نيوز"، أن الأعمال تضمنت الانتهاء من فرش الملعب القانوني بمركز شباب الزهراء بالطود، بالنجيل الصناعي بعد توقف للملعب قرابة الـ٧ سنوات لينضم لخدمة قطاع الشباب والرياضة من جديد، كما تم الانتهاء من إقامة المبنى الإداري لنادي أرمنت الرياضي بإشراف المهندس محمد سعد توفيق، وهو نادي مشهر منذ ٤ سنوات تقريبا وتم الانتهاء من أعمال السور والمبنى الإداري الخاص به وجارى استكمال باقي منشآت النادي، حيث أنه سيخدم قطاع كبير من الشباب لمراكز وقرى أرمنت.

وأضافت سحر، أنه تم أيضا إنشاء واستلام الملعب الخماسي بالعديسات بحري بعد فرشه بالنجيل الصناعي، وتم الاستلام بحضور الدكتور محمد رزق رئيس مجلس مدينة الطود، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب العديسات بحري، والمهندس سعيد عبد الغنى ممثل عن الشركة المنفذة، وسيد أحمد سلمان عن مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندس أحمد شعبان والمهندس أحمد مصطفى ممثلا اللجنة الاستشارية المشرفة على التنفيذ مركز الاستشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة.

وأشارت سحر، إلى أنه يجري إنشاء وتطوير الملعب الخماسي بمركز شباب باويل بإسنا وفرشه بالنجيل الصناعي وصيانة الكهرباء بالملعب وصيانة وتعلية السور الحديدي، وذلك بواسطة شركة الإنتاج الحربي للاستشارات والتوريدات الهندسية، كما يجري فرش مركز شباب المريس بالنجيل الصناعي، وأخيرا تقوم الإدارة بإنشاء خزان مياه لإطفاء الحرائق بمقر مبنى مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بسعة 60 متر مكعب، حيث تم صب الأرضية للخزان وذلك في إطار جهود المديرية لاستيفاء اشتراطات الصحة والسلامة المهنية لمبنى المديرية.

تركيب خزان المياه (1)

تركيب خزان المياه (2)

تركيب خزان المياه (3)

تركيب خزان المياه (4)

مركز شباب الزهراء (1)

مركز شباب الزهراء (2)

مركز شباب الزهراء (3)

مركز شباب الزهراء (4)

مركز شباب الزهراء (5)

مركز شباب الزهراء (6)

مركز شباب باوي (1)

مركز شباب باوي (2)

مركز شباب باوي (3)

مركز شباب باوي (4)

ملعب العديسات بحري (1)

ملعب العديسات بحري (2)

ملعب العديسات بحري (3)

ملعب العديسات بحري (4)

ملعب العديسات بحري (5)

ملعب العديسات بحري (6)

ملعب العديسات بحري (7)

نادي أرمنت (1)

نادي أرمنت (2)