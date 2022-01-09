عبد الرحيم علي يرثي المستشارة تهاني الجبالي: الحزن طايح في قلوبنا بجد

الأحد 09/يناير/2022 - 02:22 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، ببالغ الحزن والأسى، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث، والتي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، بعد مسيرة متميزة من العطاء من أجل الوطن.

ورثى «علي»، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، المستشارة تهاني الجبالي، قائلا: «حادة كنصل السكين.. عفية كأرض بكر.. حنونة كأم رؤوم.. هكذا كانت الصديقة العزيزة تهاني الجبالي.. لا تخشى في الحق لومة لائم.. ولا يعرف الخوف طريقا إلى قلبها.. زاملتها في مؤسسة المركز العربي للبحوث، فكان ذلك شرف ليّ يضاف إلى سلسلة ذهبية من القامات السياسية والفكرية التي شرفت بهم مؤسسة البوابة وشرفت بزمالتهم.. رفعت السعيد، والسيد ياسين، وقدري حفني، ومحمد حافظ دياب.. جميعهم شاركوني في تأسيس الحلم.. منصة إعلامية وصحفية تنتمي للناس وللوطن.. وكانت أولهم تهاني الجبالي».

وأضاف عبد الرحيم علي: «في المكالمات الأخيرة بيننا، كانت المستشارة تهاني محبطة وحزينة، ربما لم يحن وقت الكلام بعد في أسباب حزنها، لكن سيأتي يوم نروى فيه كل الحكايات.. من ضحى ومن باع ومن قبض الثمن.. لكن اليوم نودعها، ونقول لها: حقك علينا يا ست الكل، وسلميلنا على كل اللي هناك».

وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فجر اليوم الأحد، بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر 71 عامًا.