بالصور.. سحب كثيفة وغيوم وانخفاض درجة الحرارة في الأقصر

الأحد 09/يناير/2022 - 02:23 م

تشهد أنحاء محافظة الأقصر، اليوم الأحد، طقس غير مستقر، تمثل في وجود السحب الكثيفة في سماء مدن المحافظة والتي تغطى قرص الشمس منذ الصباح الباكر، مع وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع.

وسجلت درجة الحرارة انخفاضا ظهر اليوم وصل إلى 21 درجة مئوية، فيما بلغت نسبة الرطوبة 33 %، فيما سجلت سرعة الرياح 11 كم/ ساعة دون سقوط أمطار.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة بكل مراكز المحافظة وفقا لتحذيرات الأرصاد ومجابهة أي طارئ يواجه مدن المحافظة، تحسباً للتغييرات المناخية التي قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جانبه، شدد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد بكل مراكز ومدن المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وبناء على تقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار وعدم استقرار حالة الطقس، لافتا إلى أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الاستعداد لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وتم إصدار تعليمات لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة، كما التشديد على مسئول الإسعاف التأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، وتكليف رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها.

وناشد محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث في الأقصر، كافة السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، مؤكدا على أهمية الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الآمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية، مع إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأي طارئ على رقم 0952374903.

حالة الطقس بالأقصر (1)

حالة الطقس بالأقصر (2)

حالة الطقس بالأقصر (3)

حالة الطقس بالأقصر (4)

حالة الطقس بالأقصر (5)

حالة الطقس بالأقصر (6)