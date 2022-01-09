وكيل تعليم بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات هيئة الأبنية التعليمية

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد و مها الدرينى المدير المالى للهئية وذلك لمناقشة مستجدات المشروعات التى تنفذها الهيئة بنطاق المحافظة بحضور حاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة.
أكد الدكتور أكرم خلال اللقاء على أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمديرية حتى يتثنى الإسراع بمعدلات تنفيذ المشاريع المدرجة بالخط موجها الشكر لمدير عام الهيئة على التعاون المثمر والدعم الدائم لتعليم بورسعيد.
وناقش الدكتور أكرم سبل تنفيذ المشروعات الجديدة والتى تتضمن إنشاء مبنى إدارى جديد بديوان المديرية ليضم الإدارات التعليمية داخل الديوان وأيضاً خطة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان بالمبانى التعليمية.
كما استعرض وكيل الوزارة خطة تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بمنطقة بحر البقر بالتعاون مع تحالف شركتى أوراسكوم والمقاولين العرب هدية لأبناء المنطقة من منطلق الدور المجتمعى للتحالف كخطوة إيجابية للإهتمام بأبناء القرى وضواحى المحافظة.
وقال الدكتور أكرم أنه تم وضع خطة مستقبلية للمدارس ذات الكثافات العالية بالمحافظة بهدف التوسع فى إنشاء مبانى إضافية بالمدارس للقضاء على التكدس الطلابى وصولا لتحقيق جودة التعليم.