وكيل تعليم بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات هيئة الأبنية التعليمية

الأحد 09/يناير/2022 - 01:47 م

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد و مها الدرينى المدير المالى للهئية وذلك لمناقشة مستجدات المشروعات التى تنفذها الهيئة بنطاق المحافظة بحضور حاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة.‏

أكد الدكتور أكرم خلال اللقاء على أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمديرية حتى يتثنى الإسراع بمعدلات تنفيذ المشاريع ‏المدرجة بالخط موجها الشكر لمدير عام الهيئة على التعاون المثمر والدعم الدائم لتعليم بورسعيد.‏

وناقش الدكتور أكرم سبل تنفيذ المشروعات الجديدة والتى تتضمن إنشاء مبنى إدارى جديد بديوان المديرية ليضم الإدارات التعليمية داخل الديوان وأيضاً خطة ‏أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان بالمبانى التعليمية‎.‎

كما استعرض وكيل الوزارة خطة تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بمنطقة بحر البقر بالتعاون مع تحالف شركتى أوراسكوم والمقاولين العرب هدية لأبناء ‏المنطقة من منطلق الدور المجتمعى للتحالف كخطوة إيجابية للإهتمام بأبناء القرى وضواحى المحافظة.‏

وقال الدكتور أكرم أنه تم وضع خطة مستقبلية للمدارس ذات الكثافات العالية بالمحافظة بهدف التوسع فى إنشاء مبانى إضافية بالمدارس للقضاء على التكدس ‏الطلابى وصولا لتحقيق جودة التعليم.‏