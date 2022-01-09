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الأحد 09 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعى المستشارة تهاني الجبالي

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الالنسان
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نعي المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وأعضاء المجلس ببالغ من الحزن والأسي وفاة المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وذكر المجلس أن  الراحلة هي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث ، وقدمت رحلة عطاء في العمل القضائي والسياسي خدمت خلالها الفقيدة الوطن بكل أمانة واخلاص.

وتقدمت السفيرة مشيرة خطاب نيابة عن المجلس القومي لحقوق الانسان خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة وتلاميذها وأصدقائها، مؤكدة علي نضالها المخلص والمتميز دفاعا عن قضايا المرأة وكذلك مواقفها الوطنية في محارية الإرهاب.

 

المجلس القومي لحقوق الإنسان وفاة المستشارة تهاني الجبالي مشيرة خطاب