مايا مرسي ناعية تهاني الجبالي: مصر فقدت رمزا عظيما من رموز القضاء المصري

الأحد 09/يناير/2022 - 01:05 م

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى، القاضية تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وعضوة اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة سابقا، والتى وافتها المنية اليوم متأثرة باصابتها بفيروس كورونا.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة القاضية تهاني الجبالي، مشيرة إلى أنه فقدت مصر اليوم رمزا عظيما من رموز القضاء المصرى، حيث إنها أول قاضية مصرية وصاحبة أعلى منصب قضائي وصلت إليه المرأة المصرية هى العظيمة المناضلة القاضية تهاني الجبالي التى رحلت عن عالمنا تاركة تاريخ حافل ومشرف من النضال دفاعا عن الوطن وعن قضايا المرأة العربية والمصرية، مؤكدة أنه لن ينسى التاريخ مواقفها ونضالها ضد الإرهاب.