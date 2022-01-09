غدا.. تعديل عروض الصوت والضوء بالكرنك بسبب "عرض خاص"

الأحد 09/يناير/2022 - 12:33 م

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بمنطقة الكرنك، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، اليوم الأحد، عن تعديل في عروض الصوت والضوء غدا، حيث سيتم إقامة العرض العربي في تمام الساعة الثامنة بدلاً من الساعة السادسة، وذلك نظرا لإقامة عرض خاص مغلق غدا الاثنين الموافق ١٠-١-٢٠٢٢ في تمام الساعة السادسة مساءا.

وأوضح حاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بمنطقة الكرنك، لـ"البوابة نيوز" اليوم، أنه تم تعديل مواعيد العروض بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر نهاية العام الماضي، ويستمر العمل بتلك المواعيد حتى 30/4/2022، حيث يقام في منطقة الكرنك 4 عروض، الأول الساعة السادسة مساء للغة العربية، والثاني الساعة السابعة مساء طوال أيام الأسبوع، والثالث الساعة الثامنة مساء، والرابع الساعة التاسعة مساءا بالحجز، وتقام العروض على حسب اللغات الأكثر عددا، كما تتيح الفرصة لكل الجنسيات من السياح بالاستمتاع بلغة بلدهم عن طريق سماعات الترجمة الفورية لجميع اللغات الأخرى (عربي – إنجليزي – فرنسي – ألماني – إيطالي – أسباني – ياباني – روسي – صيني).

وأضاف، أنه يقام العرض الأول بدون حد أدنى لعدد الرواد، فيما يقام العرض الثاني بحد أدنى 5 أفراد للأجانب، مضيفا أنه حتى الآن لا توجد أي تخفيضات إلا للمجموعات سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات أو هيئات أو نقابات... إلخ وبخطابات رسمية معتمدة، ويكون سعر تذاكر العروض الأجنبية بالسعر العادي للأجنبي 300 جنية، كما يكون سعر تذاكر العروض العربية بالسعر العادي للأفراد 80 جنية، وللبالغين والأطفال المصريين من سن ٦ وحتى ١٢ سنة بسعر ٤٥ جنية والأطفال الأجانب من سن 6 إلى 12 بسعر 175 جنية، مشيرا إلى أن دخول المصريين والعرب في العرض الأول والثاني يكون بسعر التذكرة الأجنبية، أما العروض العربية للمصريين والعرب فقط يكون بسعر التذكرة العادية وللأجانب بسعر التذكرة الأجنبية، والعرض الإضافي يكون بحد أدنى 30 فرد.

وأشار الصغير، إلى أن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء بشكل دوري هو تقليد متبع لا بد من تطبيقه وذلك لمراعاة الرؤية الجيدة أثناء العروض، مشيرا إلى أنه تم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الرواد بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال فترة العرض للحد من انتشار فيروس كورونا.