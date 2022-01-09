ائتلاف القيادات الوطنية ناعيا الجبالي: كانت رمزا للتخلص من الإرهاب

الأحد 09/يناير/2022 - 10:42 ص

نعى المهندس ماجد نصيف رئيس إئتلاف القيادات الوطنية المصرية المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، والتي توفيت صباح اليوم الأحد ،عن عمر يناهز 71 عاما، داعيا للفقيدة بالرحمة والمغفرة.



وقال في بيان اليوم أن الجبالي كان لها دور واضح في المشهد السياسي والدستوري بعد ثورة 25 يناير، ورمزا في التخلص من الإرهاب وكل ما يشتت كيان الدولة المصرية.



وولدت المستشارة تهاني الجبالي في 9 نوفمبر 1950، وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وشغلت ولوقت قريب منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في أكثر فترات المحكمة حساسية، لما أصدرته من أحكام كان لها بالغ الاثر في المشهد السياسي والدستوري المصري بعد ثورة 25 يناير.

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

وفي 5 يوليو 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة السابق، المطالبة ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة.

وطالبت القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي صدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا. وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى.