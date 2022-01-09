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الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 3068 إصابة جديدة و793 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 3068 حالة مؤكدة وتعافي 793 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 134 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 575293 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 545771 حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8892 حالة.

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