ضبط 69 كيلو لحوم ودهون مجهولة المصدر بإسنا

السبت 08/يناير/2022 - 10:10 م

شنت الإدارة البيطرية بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة على محلات بيع الجزارة والرياشات بنطاق مدينة إسنا، تنفيذا للقرار رقم ٤٧٥ لسنة ٢٠٢١ والقرار رقم ٤٧٧ لسنة ٢٠٢١، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قاد الحملة، الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش، والدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الدواجن، بالاشتراك مع المقدم محمد عبد العزيز العيسوي رئيس مباحث التموين بالأقصر، ومحمود أبو الوفا مدير إدارة التموين بإسنا وعدد من مفتشي الإدارة.

وقال الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن اللجنة تمكنت من ضبط كمية ٦٩ كيلوجرام من اللحوم والدهون في عدد من محلات بيع الجزارة، وبياناتها كالآتي: (٤٢ كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية داخل محل جزارة، كما تم ضبط كمية ١٨ كيلو جرام من لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، كما تم ضبط ٧ كيلو جرام من شحوم داخل محل جزاره غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي) وتم تحرير محضر بكل واقعة على حدة.

وأضاف سلمي، أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظا على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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المضبوطات (2)

المضبوطات (3)