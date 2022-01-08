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الإثنين 10 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى: منتدى شباب العالم يتوج نجاح جهود مواجهة كورونا

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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يشارك الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب، فى مؤتمر شباب العالم في نسخته الرابعة والذى يقام بشرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد "غرباوى" أن الحدث المصري العالمي "منتدى شباب العالم"، الذي يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم يهدف إلي تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية في مختلف دول العالم، وإرسال رسالة سلام من مصر إلى العالم.

وأضاف أن إقامة النسخة الرابعة من المنتدى يتوج نجاح الجهود المصرية في مكافحة فيروس كورونا وصمود سياساتها أمام التحديات التي فرضتها الجائحة، مؤكدا أن منتدى شباب العالم فرصة للشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعارف بين مجموعة مختلفة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم.

ودعا رئيس جامعة جنوب الوادي، الشباب إلى المشاركة بقوة في فعاليات هذا الحدث الشبابي العالمي، وعرض أفكارهم ومبادراتهم ومقترحاتهم، حيث ان المنتدى سيكون بمثابة فرصة لاستعراض كافة الأفكار والمقترحات الجديدة.

جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى منتدى شباب العالم الجهود المصرية شرم الشيخ