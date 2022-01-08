بالصور.. حملة لرفع الإشغالات بالممشى السياحي بالأقصر

السبت 08/يناير/2022 - 09:35 م

نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر، اليوم السبت، حملة تمشيطية لرفع العوائق والإشغالات، وفرض النظافة العامة بالممشى السياحي بالأقصر ومنطقة مستشفى الكرنك الدولي، تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس المدينة.

قاد الحملة، أحمد محمود دياب مدير قسم الإشغالات وبمعاونة عصام عبد الراضي ومصطفى العادلي أعضاء المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، بالتنسيق مع مدير الممشى السياحي وشرطة مرافق الأقصر بقيادة الرائد على بكري وكيل الإدارة، والنقيب على شيحة من ضباط إدارة شرطة المرافق.

وقامت الحملة، بمراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطريق بالممشى السياحي، مما أسفر عن ضبط ١٠ شيشة و٥ كراسي وتحرير ٣ محاضر باعة جائلين أمام مستشفى الكرنك الدولي، كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بالممشى السياحي بالالتزام وعدم التعدي على الطريق العام من أجل عرض بضائعهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

الحملة (1)

الحملة (2)

الحملة (3)