"الأقصر للسينما الإفريقية" تعلن دعم فناني المهرجان لمستشفى الأورام

السبت 08/يناير/2022 - 08:55 م

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال الأقصر، اليوم السبت، المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، لتقديم الدعم للأطفال من مرضى الأورام، وذلك استمرارًا للزيارات الداعمة من جانب إدارة المهرجان خلال دوراته السابقة، للمرضى بالمستشفى.

وخلال الزيارة؛ رافق فريق العلاقات العامة، مدير المهرجان، بجولة لزيارة بعض الأطفال بغرف تلقي العلاج، ولتفقد الأقسام الطبية المختلفة للاطلاع على كل ما هو جديد من الأجهزة الحديثة ذات المواصفات القياسية العالمية، التي زودت بها المستشفى، خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت مدير المهرجان إن أطفال مرض السرطان بحاجة لتكاتف كل فئات ومؤسسات المجتمع، لمساندتهم تخفيفًا عن آلامهم، ولإدخال السعادة إلى قلوبهم وقلوب ذويهم حتى لا يشعرون بالعزلة نتيجة المرض، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية بين إدارة صناع السينما وإدارة المهرجان في دعم الأطفال من شمرضى السرطان، تمهيدًا لزيارة كافة نجوم الوسط الفني للأطفال المرضى، لدعمهم نفسيًا.

وأشارت الحسيني، إلى حرص إدارة المهرجان خلال الدورة المقبلة والمقرر انطلاقها في شهر مارس المقبل، على دعوة كافة الفنانين المشاركين بهذه الدورة لزيارة المستشفى، وسط إشادة كبيرة من مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بمستوى الخدمات العلاجية الشاملة بالمستشفى والتي تغطي الجانب النفسي والمعنوي للمريض، إلى جانب برنامج العلاج الكامل، معربة عن سعادتها بوجود مثل هذا الصرح الطبي الكبير ليخدم عدد كبير من محافظات الصعيد.

من جانبه، أثنى محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على الزيارات المتكررة لإدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والتي تستهدف مساندة مرضى السرطان ماديًا ومعنويًا، مضيفاً أن إدارة المستشفى تسعى دائما لرعاية الأطفال مرضى السرطان، من كافة الجوانب لتوفير بيئة صحية ملائمة، في ظل حرصها على تحقيق رؤيتها بالمضي قدما والحفاظ على نجاح هذا الصرح من خلال مواكبة أساليب الطب الحديثة في العلاج، وتوفير الكوادر البشرية المدربة على أحدث التقنيات للتعامل مع المرضى، فضلًا عن البحث العلمي المتقدم، للوصول بنسب الشفاء لنسب عالمية.

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