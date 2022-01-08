"أمهات مصر" يستعرض تجارب الأبناء مع أداء الامتحانات

السبت 08/يناير/2022 - 03:37 م

نشرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالنعليم، وائتلاف اولياء أمور المدارس الخاصة، منشور علي صفحة الإتحاد، تضمن: "ايه أكتر مادة صعبة معاكم حسب كل سنة ومرحلة دراسية، والعكس ايه أسهل مادة؟ احكولنا تجاربكم علشان نفيد بعض؟".

وتفاعل مئات أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة الإتحاد في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "الرياضة والدراسات والإنجليزي منهج سنة رابعة طويل جدا جدا، ورياضة أولى إعدادي طويلة شوية لكن باقى مواد أولى إعدادي كويسة نوعا ما بالنسبة لسنة رابعة".

واضافت ولي أمر: "الساينس والماث وIct فى رابعة إبتدائي طويلة وكتيرة ومش هنقدر نخلصها ابدا وللأسف مفيش وقت للتدريب على حل الأسئلة، احنا داخلين الإمتحان ومش ضامنين النجاح بس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مش هاجى على بنتى دى طفلة صغيرة".

"علوم ودراسات تانية إعدادي منهج طويل وتقيل جدا غير الكمبيوتر والتربية الفنية"، تضيف ولي أمر أخري: "الدراسات مش صعبه بس حشو كتير أوي سادسه إبتدائي".

واستكملت ولي أمر أخري: "قصة العربى فى جميع المراحل الدراسية ملهاش لازمة لأنها بالفعل تم تدريسها فى مادة التاريخ"، وتابعت أخري: "بصراحه المواد التى لا تضاف للمجموع بالأخص الرسم والكمبيوتر محدش بيستفاد منهم يبقى ليه نعطل نفسنا بيهم، الدين كويس بنستفاد منه".

وقالت ولي أمر: "أولى ثانوي مش عارفين يحلوا ازاي علي التابلت ولا اتدربوا"، وذكرت أخري: "مفيش حاجة صعبة طالما اتفهمت، المشكلة في اتجاة الوزير لكبر المناهج في وقت قصير ودة حينتج عنة مشاكل اقتصادية لإتجاة الأسر لإعطاء دروس والأم العاملة طبعا شعورها الدائم بالتقصير لأن المناهج طويلة جدا ولعب الرياضة أو الهوايات عموما اللي كل الدول بتشجعها أولادنا حتهملها، انا مدرسة ابني لغت حصص الموسيقي والرسم لتكملة منهج رابعة وطبعا نفسية الأولاد تعبت جدا مينفعش الوضع يستمر كدة".

واضافت أخري: "توزيع المناهج على العام الدراسى مش مظبوط، يعنى دايما أصعب وحدة فى الساينس بتكون آخر وحدة فى الترم، مش بيكون فى وقت مناسب لشرحها ومذاكرتها والمراجعة عليها، الماث كتير جدا، الدراسات حشو كتير قوى".