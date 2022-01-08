محافظ قنا يتفقد عددا من المنشآت الصحية بقوص ضمن "حياة كريمة"

السبت 08/يناير/2022 - 01:33 م

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بإنشاءات عدد من المنشآت الصحية بمركز قوص ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بالمركز الصحي بقرية جراجوس الواقع على مساحة ١٤٧٦ مترا مربعا، ويتكون من ثلاث طوابق تضم استقبال وعيادة طب أسرة وأسنان ونساء وتوليد وحضانات أطفال وصيدلية ووحدات غسيل كلوي وغرف تعقيم ومخازن، موضحا أن نسبة تنفيذ الاعمال الإنشائية بلغت ٦٠ ٪ ومن المقرر الانتهاء منه في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢.

كما تابع الأعمال الإنشائية الوحدة الصحية بالكلالسة وتضم استقبال وغرفة تطعيمات ومتابعة أطفال وعيادة طب الأسرة وأسنان ومتابعة الحمل ومكتب لكبار السن وخدمة المنتفعين وعيادة أسعافات أولية وصيدلية وغرفة ملفات ونفيات طبية.

وأكد الداودي، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف العمل على تحسين حياة المواطنين في الريف من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل يعمل علي تحسين البنية التحتية بشكل كامل فى كافة القطاعات الخدمية وبصفة خاصة قطاع الصحة، حيث يتم تطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءتها بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل بحيث يكون مستوى المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة في الريف وأكثر المناطق احتياجا مماثلة للحضر.