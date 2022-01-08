خطط قومية لنشر ثقافة تكنولوجيا الاستشعار عن بعد

السبت 08/يناير/2022 - 01:08 م

قالت الدكتورة غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي بهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن الهيئة تستهدف نشر وعي وثقافة تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد في المجتمع المصري، موضحةً: "ندرب طلاب الجامعات والمدارس، وننظم ورش عمل ومؤتمرات، ونتعاون مع الأطفال في ورش عمل لتدريبهم على الأقمار الصناعية منذ الصغر".

وأضافت عطا خلاللقائة ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "فكرنا في تأسيس أكاديمية الواقع الافتراضي لتبسيط علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد، وخرجنا بنموذج رائع في غضون عامين، وهو عبارة عن معمل به 4 مهمات لزيادة التوعية بأهمية الأقمار الصناعية".

وتابعت رئيس شعبة التدريب العلمي بهيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء: "في المعمل يرتدي الأطفال بدل رواد فضاء، وعندها يشعر الطلاب بأنهم تأهبوا للرحلة ثم يحصلوا على نظارات الواقع الافتراضي يقوم البروفيسور بشرح أنواع الأقمار الصناعية لهم".

وأردفت، أن التجربة تستمر لمدة 10 دقائق: "بعد ذلك يتم تقسيم الأطفال إلى مجووعات، كل أربعة تلاميذ يجلسون على مائدة .. بيبقوا شايفين بعض ورغم إنهم واقفين، لكن الواقع الافتراضي يجعلهم يتحركون ويركبون الأقمار الصناعية، وبعدها بيجي درون ياخدهم وينقلهم لمرحلة الإطلاق عشان يشوفوا القمر الصناعي أثناء الإطلاق، وبعدها يشوفوا القمر الصناعي يدور حول الأرض".