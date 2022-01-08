بث مباشر.. أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

السبت 08/يناير/2022 - 12:07 م

بدأت جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهمين آخرين أمام الدائرة 9 في محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية الآثار الكبرى.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، لأقوال حسن راتب والنائب السابق وآخرين في قضية الآثار الكبري، حيث أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم وردد بعضهم هتافات قائلين: "احنا مظلومين وما عملناش حاجه".

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