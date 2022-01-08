ملتقى الشربيني يناقش ديوان "لاشيء إلا الفضول" للشاعر نور الدين نادر 

السبت 08/يناير/2022 - 09:20 ص

يستانف ملتقى الشربيني الثقافي أعماله وانشطته الثقافية غدا الأحد ، حيث يقيم أمسية شعرية حاشدة ، احتفاء بموهبة مبدعة أينع أبداعها مؤخرًا في حدائق الشعر ، بخروج ديوانها الاول إلى النور ، بعنوان "لاشيء إلا الفضول" ، وهو ديوان شعر بالفصحى لمؤلفه الشاعر الشاب نور الدين نادر ، ضمن سلسلة الكتاب الأول" التى يصدرها المجلس الاعلى للثقافة. وهذا هو الاصدار الثالث في هذه السلسلة لعام 2021 - العدد رقم 7.

يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي ويرأس الادارة المركزية للشعب واللجان الثقافية الاستاذة الدكتورة غادة طوسون ويراس تحرير هذه السلسة محمد عبد الحافظ ناصف، ويتولى إدارة تحريرها د.نعيمة عاشور، وتتولى إدارة التحرير والنشر آمال سليمان وإدارة التحرير الفني د.على الشيخ وسكرتارية التحرير سها صفوت وصمم الغلاف د.مها مشعال.

ديوان لاشيء إلا الفضول يقع في 58 صفحة من القطع الصغير ، ويتضمن 16 قصيدة ،وهي الجالس في الغرفة ،ومثل الغرباء ،من خبطة الرأس ، لكنها تدور "من سيرة جاليليو جاليلي" ورقصة بردية مجهولة ،و ماقالته الحديقة في اليوم التعيس وأهل الكهف ومشهد في السايبر ،و الفاخورة وجمل لا يركب العربة (إلى جدتي حين عرفتها) وقصائد بعنوان : في محل الفراخ و رسالة من كارل ساجان و رأيته على النيل ، و فضول ، ومابين خوف وانتظار ، وماذا أفعل في هذا الليل.

يتصدر الكتاب إهداء بقلم الشاعر نور الدين نادر يقول فيه: إلى جدي المعلم الكبير الذي ندر حين نهل و اصطفي ، وإلى أبى :جوز الهند!كم هو مغرٍ وكافٍ على شواطىء هذه الحياة المليئة بالهواجس ..فلا تكتف به ولا تنس "أن الهواجس استعارات لقصائد لم تكتب بعد" . وإلى الدكتور بلبولة ( أحمد بلبولة الناقد المعروف ) :قيمة الضمير في الزمن الصعب .إلى جماعة الشعر بكلية دار العلوم .إلى شبين القناطر ( وهي المدينة المركز التي تتبع لها قرية كفر شبين مسقط رأس الشاعر )



يناقش ديوان "لاشيء إلا الفضول " فى الملتقى -الذي أسسه ويديره الكاتب الصحفى محمود الشربيني عدد من المبدعين والنقاد والكتاب في مقدمتهم الشاعر الكبير مسعود شومان مدير الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، والكتاب والصحفيون محمد جاد هزاع ومجدي صالح، والشاعرة المرموقة فاطمة هزاع بحضور ومشاركة أسرة نادي الادب بشبين القناطر . ويحضر الامسية ضيفا شرف المستشار اسماعيل بدر والكاتب الصحفي عمرو بدر.

وتُلْقى خلال الأمسية شهادات أدبية عن الشاعر الشاب نور الدين نادر بأقلام الكاتبة والشاعرة المغتربة نهلة زكي والكاتب الصحفي مصطفى زكي. ويجدر بالذكر أن نور نادر ينتمي إلى أسرة كلها من المبدعين ، فجده من الشعراء المعروفين بالقليوبية ووكذلك والده الشاعر نادر زكي .

ووجه ملتقى الشربيني الثقافي الدعوة لحضور الامسية لشعراء كبار في مقدمتهم امينة عبد الله وآمال ناجي ومن محافظة القليوبية ونادي ادب بنها الشاعرة رشا الخطيب والشاعر والناشر مجدي أبو الخير