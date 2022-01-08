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السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنبه اليوم السبت 8 يناير 2022

دولار
دولار
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استقرت أسعار الدولار فى بداية تعاملات اليوم السبت فى البنك المركزى والبنوك وشركات الصرافة وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنكي الاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

كما  استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

و جاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة فى السوق، المصرفي المصري ، مسجلا 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

دولار البنك المركزي البنك الاهلى المصرى الدولار الأمريكي