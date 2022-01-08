خاص.. 2.5 مليار جنيه منح وتمويلات أجنبية حصلت عليها الجمعيات الأهلية عام 2021

السبت 08/يناير/2022 - 05:26 ص

حصلت «البوابة نيوز»، على تقرير خاص بوزارة التضامن الاجتماعي يوضح حجم المنح والتمويلات الأجنبية التي حصلت عليها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خلال عام 2021، والتي كسرت حاجز 2.5 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي2020 والتي بلغت 2.3 مليار جنيه.

وخلال 2021 وافقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي منح للجمعيات الأهلية بلغت ألف و493 منحة.

وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021،

ومن جانبه أكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن للمؤسسات الأهلية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن يقدر عدد الجمعيات الأهلية ما يزيد على 52 ألف جمعية أهلية في مصر، لكن الوزارة دائما تفرق بين الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات حقيقية للفئات المستحقة، وبين التي صدر لها ترخيص ولكن ليس لها تواجد فعلي.

وأوضح عبد الموجود، أن تهدف التمويلات إلى تمويل المشروعات الهادفة لتشغيل الشباب والمرأة المعيلة والأسرة ومحو الأمية وتنفذ في شأن مجالات مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأولى بالرعاية وخلق فرص عمل للشباب إلى جانب الفرص التدريبية التي تساعدهم على تنمية قدراتهم بشكل ينعكس على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.