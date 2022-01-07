سيلفي وشماريخ.. أقباط الأقصر يحتفلون بعيد الميلاد بالحدائق والمنتزهات

الجمعة 07/يناير/2022 - 11:24 م

واصل الأقباط الأرثوذكس بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، احتفالاتهم ليلاً بعيد الميلاد المجيد، حيث توجه العديد من المواطنين وأسرهم إلى الحدائق والمنتزهات لالتقاط الصور التذكارية وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ ابتهاجاً واحتفالاً بالعيد، وسط تشديدات أمنية ومشاركة من المسلمين.

وأطلق الأطفال والشباب الألعاب النارية والشماريخ في الهواء، كما تجمع المارة بالشوارع لمشاهدة الاحتفالات والألعاب النارية بالمنطقة من جميع الاتجاهات، مبديين إعجابهم بالاحتفالات والأشكال التي ترسمها الألعاب النارية في السماء، وخاصة بالشوارع والميادين احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، وتقدموا بالتهنئة لجيرانهم وأهالي المدينة بقدوم أعيادهم.

وكانت إيبارشية إسنا وأرمنت، قد احتفلت أمس الخميس بعيد الميلاد المجيد، وترأس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس العيد، الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل ، والقس إبراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتي انتهت في الساعات الأولى صباح يوم العيد.

وفى نفي السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال بليلة العيد.

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احتفالات الأقباط (3)

احتفالات الأقباط (4)

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احتفالات الأقباط (7)

احتفالات الأقباط (8)

احتفالات الأقباط (9)