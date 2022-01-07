بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح مسجد الراضي بمساحة 360 مترا

الجمعة 07/يناير/2022 - 11:28 م

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، في افتتاح مسجد الراضي بمنطقة أبو الجود بالكرنك شمال مدينة الأقصر، ؤذلك في إطار خطة الدولة لتجديد وإعمار بيوت الله واستكمالا للدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

حضر الافتتاح، كلا من الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور حمادة العماري عضو مجلس النواب، والمهندس أسعد مصطفى منسق حياة كريمة التابع لجهاز تعمير البحر الأحمر ومدير مشروع تطوير محافظة الأقصر، والشيخ عبدالستار إبراهيم أبوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، ولفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف بندر الأقصر والشخصيات العامة، وأعداد من أهالي القرية، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وارتقى المنبر وألقى خطبة الجمعة، الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وكانت بعنوان "العمل شرف" وبين فيها فضيلته أن العمل هو ميزان ارتقاء الأمم وبه تتقدم في كل وقت وحين، وأن العمل النافع بمختلف ميادينه هو دلاله كبرى أن الإنسان يقدر نعم الله تعالى عليه.

وأوضح عبد الدايم، أن افتتاح مسجد الراضي التابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر، يأتي بعد انتهاء مديرية الأوقاف من إحلاله وتجديده، وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد ٣٦٠ متر ومبنى على طابقين ويتسع لنحو ٥ آلاف شخص، وبه مصلى سيدات، وقد تم الانتهاء من فرش المسجد بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، على مساحة 340 متر، مقدما جزيل الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا في فرش هذا المسجد.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المسجد يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة، تُضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

افتتاح مسجد الراضي (1)

افتتاح مسجد الراضي (2)

افتتاح مسجد الراضي (3)

افتتاح مسجد الراضي (4)

افتتاح مسجد الراضي (5)

افتتاح مسجد الراضي (6)

افتتاح مسجد الراضي (7)

افتتاح مسجد الراضي (8)

افتتاح مسجد الراضي (9)

افتتاح مسجد الراضي (10)

افتتاح مسجد الراضي (11)

افتتاح مسجد الراضي (12)

افتتاح مسجد الراضي (13)

افتتاح مسجد الراضي (14)

افتتاح مسجد الراضي (15)

افتتاح مسجد الراضي (16)

افتتاح مسجد الراضي (17)

افتتاح مسجد الراضي (18)

افتتاح مسجد الراضي (19)

افتتاح مسجد الراضي (20)

افتتاح مسجد الراضي (21)

افتتاح مسجد الراضي (22)