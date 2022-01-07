بالصور.. ضبط 63 كيلو لحوم مجمدة وحواوشي فاسد بالأقصر

الجمعة 07/يناير/2022 - 10:23 م

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم الجمعة، حملة مكبرة على عدد من المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات والهيبر ماركت داخل المحافظة، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على الفنادق والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

قاد الحملة، الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وأطباء التفتيش بقيادة الدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش، والدكتورة سيده محمد قسم الإرشاد أرمنت، بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة الرائد محمد عبد العزيز العيسوي رئيس المباحث، وشرطة المسطحات.

وتمكنت الحملة، من ضبط كمية ٦٣ كيلو جرام من اللحوم والكبدة المجمدة القطع والمفروم والحوواشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد ٤ محاضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

المضبوطات (1)

المضبوطات (2)

المضبوطات (3)