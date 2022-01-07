رئيس مبادرة "خليكي قوية": تغليظ العقوبة أساس القضاء على الابتزاز الإلكتروني والعنف ضد المرأة

الجمعة 07/يناير/2022 - 05:32 م

قالت داليا عبد الرحيم رئيس التحرير التنفيذى لـ"البوابة نيوز" ورئيس مبادرة "خليكى قوية" لمكافحة العنف ضد المرأة، إن حادث بسنت خالد فتاة الغربية التى تعرضت للابتزاز الإلكتروني على يد شخص تخلى من صفات الإنسانية وتحلى بصفات الذئاب، لم يمر مرور الكرام، فعلي الرغم من التطور التكنولوجي الذي وصلنا له، هناك أشخاص يستخدمونه خطأ بدلا من استخدامها بالشكل الأمثل.

وأكدت داليا عبدالرحيم، أن المرأة مهما وصلت من قوة فعند المساس بالشرف والعرض لن تستطع التحمل بل تحتاج لعائلة تؤمن بها وبتربيتها وأخلاقها، فهناك خطأ واضح في حادث "بسنت" وهي العائلة التي لم تساعدها وتساندها حتي تأخذ حقها وترد إليها كرامتها، مشيرًة إلي أن المجتمع المحيط بها تسبب لها في ضغط نفسي عن طريق نظراتهم وأحاديثهم التي كانت بمثابة "مسمار في نعشها".

وبينت أنه على الرغم من في تلك المرحلة التي نعيش فيها وايمان القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور المرأة الكبير في المجتمع وقدرتها على المشاركة وايمانه بقوه تأثيرها في كافة المجالات واعطائه لحقوق كثيرة لها كانت تفتقدها سواء بتمكينها من الجلوس علي منصة القضاء أو من رفع نسبة تمثيلها في الحكومة حيث وصلت نسبة الوزيرات الي 25% بالإضافة إلى نسبة تمثيلها النيابي داخل مجلس النواب أو مجلس السوري والتي ارتفعت نسبة تمثلها فيهم أيضا كما المشروعات التنموية الموجهة للمرأة أيضا والتي ارتفعت بنسبة كبيرة أيضا لتصل لأكثر من 68% وكل هذا إن دل فهو يدل على إيمان كبير من الإدارة الحكيمة للبلاد من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة التي حصدت في عصره على حقوق كثيرة لها.

وتابعت رئيس مبادرة "خليكي قوية"، وعلي الرغم من كل هذه الحقوق التي حصلت عليها المرأة وايمان القيادة السياسية بها إلا أن نظرة المجتمع الذكوري لها مازالت كما هي تنظر لها على أنها كائن عاجز منتهك جسد فقط وعلينا جميعا أن نسعى إلى تغيير تلك النظرة النمطية التي يري بها المجتمع الذكوري المرأة فهى الأم والابنة والأخت، فعلينا أن نساعدها فى تكوين شخصية قوية لا تهاب المجتمع، ونقف بجانبها لمواجهة الأفعال ما تتعرض له دون أن نجلدها او ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لكي نهرب من المواجهة.

وأكملت: " ادعم كل امرأة من خلال مبادرة خليكي قوية واؤمن بأن للتوعية دور كبير في إحداث تغيير وهذا ما نفعله من خلال المبادرة في التوعية بكيفية مواجهة كافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمعات العربية حتى نستطيع ان نخلق مجتمع سوي قادر علي مواجهة كافة التحديات وخاصة أن المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر.

وطالبت داليا عبد الرحيم، بتغليظ عقوبة مثل هذه الأفعال خاصة وهناك ذئاب بشرية لا تنتمي لطبيعة البشر تستحل الشرف العرض، وعلى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة بتكثيف حملات التوعية وشرح كيفية التعامل في مثل هذه المواقف.