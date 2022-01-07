استقرار أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 7 يناير 2022

الجمعة 07/يناير/2022 - 08:08 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم الجمعة ، على نفس أسعار أمس الخميس بعدما تراجع فى التعاملات المسائية بمحلات الصاغة بقيمة 4جنيهات ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 791جنيها، متأثرا بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة.

وسجل سعر الجرام عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب نحو 905جنيهات، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو677جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو525جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6300جنيها، وأوقية الذهب نحو 28.075لف جنيه، وكيلو الذهب نحو 28.110 جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،

وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب،

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي،وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.