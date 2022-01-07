وفاة 5 أمريكيين بسبب "داء الكلب"

الجمعة 07/يناير/2022 - 05:08 ص

توفي 5 أمريكيين بسبب السعار أو "داء الكلب" العام الماضي، وهو أكبر عدد سجل خلال عقد، حسب ما أفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولو صحة يوم الخميس إن بعض المصابين لم يدرك حتى أنه مصاب الفيروس أو رفض الحصول على حقن تنقذ الحياة.

وقال مسؤولو المركز إن الوفيات مأساوية وكان من الممكن تجنب وقوعها.

ونشر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تقريرا عن الوفيات الخمسة، وقال إنها كلها بسبب الاتصال بخفافيش أو الكلاب.

ويسبب السعار فيروس يتغلغل في الجهاز العصبي المركزي وعادة ما يكون قاتلا للإنسان والحيوان. ينتشر بشكل شائع من خلال عض حيوان مصاب، وحدثت معظم الإصابات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة بسبب الخفافيش.

ويمكن للعدوى أن تسبب الأرق والقلق والارتباك والشلل وتزايد اللعاب والهلوسة وصعوبة البلع والخوف من المياه.ش