بسبب خلافات أم تشعل النيران في ابنتها بالغربية

الجمعة 07/يناير/2022 - 12:17 ص

أصيبت فتاة بقرية الرجدية مركز طنطا تبلغ مع العمر ١٧ عامًا بحروق شديدة اثر تعرضها لاشتعال النيران ببوتاجاز المنزل أثناء إعداد الطعام وتم نقلها للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية إخطاراً من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول فتاة تدعى خ س أ ١٧ عاما مصابة بحروق شديدة وفي حالة سيئة، وتم احتجازها بقسم الحروق.

تم تحرير محضر بالواقعة.

وبسؤال شقيق الفتاة اتهم والدتها بالتسبب في إشعال النيران بها وحرقها أثناء وقوفها أمام البوتاجاز نتيجة حدوث خلاف بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي كلفت مباحث مركز طنطا بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، وتم استدعاء الأم لاستجوابها ونفت التهمة مؤكدة أن نيران البوتاجاز اشتعلت في جسد ابنتها بشكل مفاجئ أثناء وقوفها لإعداد الطعام، وتم احتجازها لحين ورود التحريات حول الواقعة.