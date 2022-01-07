بالصور.. الأقباط الأرثوذكس بالأقصر يحتفلون بقداس عيد الميلاد

الجمعة 07/يناير/2022 - 12:24 ص

احتفل الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، بقداس عيد الميلاد المجيد، حيث توافدوا على الكنائس والإيبارشيات بمختلف مراكز محافظة الأقصر، لحضور القداسات التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة، وأجواء احتفالية ومشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي.

واستعدت الكنائس والإيبارشيات لاستقبال الأقباط للاحتفال بالعيد، وحضور الترانيم والتسابيح والقداس الإلهي، وقامت بنشر فرق الكشافة بمداخل الكنائس، لتسهيل دخول المواطنين وعدم التزاحم أمام أبواب الكنائس.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت جنوب الأقصر، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل، والقس إبراهيم عبادي، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتي تنتهي في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة.

كما احتفلت كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا جنوب الأقصر، بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على حياة المصلين، وترأس القمص متاؤس زخاري، والقس بيشوي القمص شنودة، وكهنة كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، قداس عيد الميلاد، بمشاركة خورس شمامسة الكنيسة.

وأقيم قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات، وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص انجيلوس منقريوس، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، كما تم فرض كردونات أمنية بمحيط الكنائس والايبارشيات والأديرة، وإغلاق الطرق المؤدية إليها ، وتغيير في الحركة المرورية بمحيط الكنائس بمختلف مراكز محافظة الأقصر.

ووضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية محكمة للتصدي لأي أعمال تحاول تعكير احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بالإضافة لنشر قوات من الشرطة السرية والاشتباه بمختلف مراكز المحافظة، ودوريات أمنية تجوب شوارع المحافظة.

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