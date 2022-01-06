بالصور.. قيادات إسنا تزور الأسقف العام للتهنئة بعيد الميلاد

الخميس 06/يناير/2022 - 10:25 م

توجهت صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس مركز ومدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، إلى كنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، يرافقهم محمد العشري رئيس قرية النمسا، وشمس يونس مدير علاقات عامة مجلس مدينة إسنا.

وكان في استقبالهم، نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقمص مينا جاد، والقمص متاؤس القمص زخاري، والقس فيلوباتير سيفين، والقس إبراهيم عبادي كهنة الإيبارشية.

وقدم الوفد، خلال زيارتهم باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، معبرين خالص تهنئتهم للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية، تعبيرًا عن روح المحبة والمودة، متمنين حلول العيد على الإخوة الأقباط وعلى كل مصرنا الحبيبة بكل خير.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال بليلة العيد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.

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