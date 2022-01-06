بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تطوير مراكز الشباب وتجديد الملاعب بالطود

الخميس 06/يناير/2022 - 09:58 م

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، أعمال تجديد الملعب القانوني لمركز شباب الزهراء بمدينة الطود، كما تفقد الملعب الخماسي نجيل صناعي لمركز شباب العديسات بحري، والملعب الخماسي لمركز شباب المريس.

وكان في استقباله كلا من صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، والمهندس عرفات رئيس مركز شباب الزهراء، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بالمحافظة.

وبحث المحافظ، مع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، خطة تطوير مراكز الشباب بالمحافظة وتجديد الملاعب، ووجه المحافظ بعرض مقترح تزويد الملعب بمحول كهرباء وإنشاء غرفة ملابس كاملة بالمقايسات اللازمة والتصميمات الخاصة بها للتنسيق مع الشباب والرياضة لانجاز العمل بمراكز الشباب.

وأوضح صلاح رشوان، أنه تم تنفيذ نسبة ٩٥% من الأعمال بالملعب القانوني لمركز شباب الزهراء، وتغطيته بـ "نجيل صناعي" بتكلفة تقدر بنحو 3 مليون جنيه ويتبقى طبقة الربر فقط للتسليم، مشيرا إلى أن محافظ الأقصر وافق على عمل غرفة خلع ملابس ملحق بها دورات مياه وكذلك بيارة صرف للمركز وكذلك وافق على إنارة الملعب مؤقتا لحين تركيب بالكهرباء وذلك عن طريق المحافظة، كما وجه بإعداد الرسم والمقاييس الخاصة على وجه السرعة.

جولة الملاعب (1)

جولة الملاعب (1)

جولة الملاعب (2)

جولة الملاعب (2)

جولة الملاعب (3)

جولة الملاعب (3)

جولة الملاعب (4)

جولة الملاعب (5)

جولة الملاعب (6)

جولة الملاعب (7)