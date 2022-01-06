بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد البيت النوبي ومكتب بريد وكوبري

الخميس 06/يناير/2022 - 09:31 م

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، أعمال تطوير سور البيت النوبي بمدينة الطود، وتجميل واجهته وتزيينها بشكل يتماشي مع الهوية البصرية للمحافظة.

جاء ذلك في إطار جولة تفقدية لمحافظ الأقصر، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية بمدينة الطود، برفقة المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود.

واستأنف المحافظ جولته، بمتابعة مشروع تبطين نحو 7 كيلو متر من ترعة المعلا بمدينة الطود، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 1 كيلو متر من إجمالي أعمال التبطين للمشروع الذي بدأ العمل به يونيو الماضي، ومن المقرر إنهاؤه بنهاية شهر مايو 2023.

كما واصل جولته، بمتابعة أعمال تنفيذ كوبري قرية النجع الطويل بالطود بعرض 8 متر، وطول حوالي 4 متر والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة تقدر بنحو 600 ألف جنيه.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال أنشاء مبني مكتب بريد قرية العديسات علي مساحة نحو 465 متر مربع، تتضمن إنشاء مبني خدمات بريدية وخدمات بريد استثمارية وأماكن انتظار ومكاتب بريدية ومن المقرر إنهاؤه خلال 12 شهر.

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