بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تبطين الترع والمسار السياحي بالبياضية

الخميس 06/يناير/2022 - 09:01 م

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية مثل تبطين الترع والطرق بمدينة البياضية، برفقة المهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية.

وبدأت جولة المحافظ، بمتابعة أعمال تبطين ترعة طريق المراسي وترعة المقلبية بطول 3 كيلو متر تبدأ من أمام مركز شرطة البياضية وتنتهي بمدخل قرية المطاعية والتي تم الانتهاء من أعمال تأهيلها وتبطينها خلال 6 أشهر، حسبما أكد المهندس حسام بدوي مسؤول المشروع بهندسة ري الأقصر.

كما تفقد المحافظ، أعمال تبطين الترعة الموازية للمسار السياحي بالبياضية ضمن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والتي يتم تنفيذها بطول 3,5 كم بداية من مركز شرطة الأقصر وصولا إلى قرية الروافعة، بإجمالي تكلفة 10 مليون جنيها، والتي تأتي بالتزامن مع الأعمال التي نفذتها المحافظة لتوسعة وتطوير المسار السياحي، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البريين الشرقي والغربي لمدينة الأقصر.

ووجه محافظ الأقصر، خلال تفقده للمشروع برفع كافة المخلفات والتشوهات البصرية بطريق المسار السياحي بالبياضية بما يتلاءم مع أعمال التطوير الجارية في محافظة الأقصر.

كما تفقد المحافظ مدخل مدينة الأقصر، من الناحية الجنوبية أسفل كوبري البغدادي علي النيل حيث وجه بإعادة تأهيل كل الحدائق حول الكوبري لتظهر بالمظهر اللائق كمدخل للمحافظة وتطوير طريق المسار السياحي وتزيينه وتهذيبه وتكثيف أعمال التجميل والتطوير للطريق بصفة مستمرة.

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