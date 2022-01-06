سعر الدولار مساء اليوم الخميس 6 يناير 2022

الخميس 06/يناير/2022 - 05:15 م

استقر سعر صرف الدولار الامريكي ، مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 6 يناير -2022 عند تعاملات أمس ختام تعاملات الأسبوع ، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في سوق الصرف المصري .

ويرجع استقرار سعر صرف الدولار نتيجة اغلاق كافة البنوك اليوم العاملة في مصر احتفالا بعيد الميلاد المجيد بناء علي قرار الحكومة المصرية ، حيث جاء متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

وأظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية بالبنوك و شركات الصرافة ، وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنكي الاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

و جاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة فى السوق، المصرفي المصري ، مسجلا 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.