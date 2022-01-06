"تموين الأقصر" تضبط 2587 قضية متنوعة خلال 7 أشهر

الخميس 06/يناير/2022 - 03:22 م

نفذ قسم مباحث شرطة التموين بمديرية أمن الأقصر، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال السبع أشهر الماضية في مجال ضبط القضايا المتنوعة، أسفرت عن ضبط 2587 قضية في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021، وذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر واللواء مجدي لطفي مدير إدارة البحث الجنائي.

قاد الحملات، الرائد محمد عبد العزيز العيسوي رئيس مباحث التموين بالأقصر، والرائد أحمد كمال معاون المباحث، والقوة المرافقة من ضباط المباحث والنظام، حيث تم ضبط 377 قضية متنوعة خلال شهر ديسمبر المنصرم، عبارة عن عدد ٥ قضية في مجال السلع المنتهية الصلاحية بإجمالي ٢٩٣ كيلو مضبوطات مختلفة، عدد ١٥١ قضية عدم الإعلان عن الأسعار، عدد ١٢٠ قضية في مجال الشهادات الصحية، عدد ١٣ قضية تجميع دقيق بلدي مدعم مخابز بإجمالي ٦٥٠ كجم، عدد ٣٥ قضية لسلع بدون فواتير بإجمالي مضبوطات (١,٥٣٧) مضبوطات مختلفة، عدد ٢٠ قضية سلع مجهولة المصدر بإجمالي (٢٨٨) كجم مضبوطات مختلفة، عدد ١٦ قضية في مجال عدم ممارسة نشاط، عدد ٩ قضية في مجال الذبح خارج السلخانة بإجمالي (٧٦) كيلو، عدد ٦ قضية في مجال تصرف في حصة مخبز (٤٩) جوال دقيق بلدي زنة ٥٠ كيلو، عدد ٢ قضية لغلق مخبز بلدي.

كما تم ضبط 2210 قضية في الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 نوفمبر 2021 بإجمالي وزن مضبوطات 757.58 طن، عبارة عن 79 قضية لمضبوطات منتهية الصلاحية، و985 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 75 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، 534 في مجال الشهادات الصحية، 44 محضر في مجال تجميع الدقيق المدعم، 113 محضر في مجال السلع بدون فواتير، 40 محضر لسلع مجهولة المصدر، 102 محضر لعدم ممارسة النشاط التمويني، 139 محضر ذبح خارج السلخانة، محضر في مجال البيع بأزيد من السعر، 4 محاضر تجميع أسطوانات، 7 قضايا تجميع سكر تمويني، 4 محاضر تجميع مواد بترولية، 76 محضر لمخالفات المخابز البلدية، محضر لتجميع البطاقات التموينية، محضر لعدم انتظام سجل 21 بترول، محضر مخلفات الزيوت، محضر شنط سوداء، قضيتين سكر ناقص الوزن، محضر في مجال تصرف في حصة مخبز، وتم تحرير محضر بكل الوقائع على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

مضبوطات مباحث التموين (1)

مضبوطات مباحث التموين (2)

مضبوطات مباحث التموين (3)

مضبوطات مباحث التموين (4)

مضبوطات مباحث التموين (5)

مضبوطات مباحث التموين (6)

مضبوطات مباحث التموين (7)