إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد بالأقصر

الخميس 06/يناير/2022 - 02:14 م

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة أمام جميع كنائس وأديرة المحافظة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد الحميد ميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية.

وقامت الأجهزة الأمنية، بغلق الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمن تماماً.

من جانبه تفقد اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد حسين رئيس المباحث، والنقيب نادر العسكر مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، إجراءات تأمين كنائس وأديرة مركز ومدينة جنوب الأقصر.

وأوضح مصدر أمني، أنه تم نشر الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة وتفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسئولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش وتأمين الاحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.

وتابع، أن ذلك يأتي في إطار خطة تأمين كنائس وأديرة المحافظة خلال فترة الاحتفالات، ومراقبة جميع الشوارع المؤدية إليها بكاميرات المراقبة، والتمشيط المستمر للشوارع باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، للتأكد من خلوها من أي مواد قابلة للانفجار.

تأمين الكنائس (1)

تأمين الكنائس (2)