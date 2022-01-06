بالصور.. ضبط 569 كيلو لحوم فاسدة داخل 3 منشآت سياحية بالأقصر

الخميس 06/يناير/2022 - 01:39 م

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة للتفتيش على الفنادق والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على الفنادق والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وقاد الحملة، كلا من الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، والدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش، والدكتورة سماح رضا عضو قسم التفتيش، بالاشتراك مع العميد عمرو عبد الحكيم رئيس شرطة السياحة، والعقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، والمقدم أيمن رأفت مباحث شرطة البيئة والمسطحات، ومفتشي التموين ومكتب السياحة وشؤون البيئة والأمن الصناعي.

وخلال الحملة، تم المرور على ٣ منشآت سياحية وتم إعدام ١٥ كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبده مجمده مستورده و"حوواشي"، كما تم ضبط كمية ١٧ كيلو جرام لحوم بقرى ذبح خارج المجزر وتوجد عليه أختام غير حكومية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

كما تم ضبط كمية ٣٣ كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام داخل محل بيع المجمدات وبياناتها كالآتي (١٥ كيلوا جرام شحوم حيوانية غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٩ كيلو جرام من قطع كبده مجمده مستورده غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد ٥ كيلو جرام كبده وقوانص وصدور فراخ منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).

كما تم ضبط ٤ كيلو جرام من لحوم الخنازير مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ثلاجة بها كمية ٥٠٠ كيلوا جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة وحوواشي ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية مع تغيير في الخواص الطبيعية وتنبعث منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

وأكد الدكتور فتحي سلمي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة لضبط أي مخالفات أو تلاعب في المواد الغذائية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء المطروح في الأسواق.

حملة الطب البيطري (1)

حملة الطب البيطري (2)

حملة الطب البيطري (3)