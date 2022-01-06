محافظ الأقصر يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

الخميس 06/يناير/2022 - 01:19 م

أرسل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد حرص على تقديم التهنئة للأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت والآباء كهنة الإيبارشية والشعب القبطي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، من خلال زيارته لكنيسة مارجرجس بأرمنت الوابورات.

وكان في استقباله الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، والقس هدرا لطفي، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس أنطونيوس صدقي كهنة الكنيسة، والنائبة أماني الشعولي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ورافق المحافظ خلال الزيارة، العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت، والعميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ خلال الزيارة، عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وسعادة على المصريين وأن يمن الله على مصر بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار.

من جانبه، أثني الأنبا يواقيم، عن مدى سعادته لحرص المحافظ على الحضور، وتقديم التهنئة في كل عيد، مشيراً إلى أن هذا يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء مصرنا الحبيبة.

زيارة محافظ الأقصر (1)

زيارة محافظ الأقصر (2)

زيارة محافظ الأقصر (3)