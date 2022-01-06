محافظ قنا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الخميس 06/يناير/2022 - 10:50 ص

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ببرقية تهنئة إلى كلا من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى والانبا شاروبيم أسقف قنا والأنبا تكلا أسقف دشنا

وجاء نص البرقية كالتالي: " يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة قنا بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، متمنيا لمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء والتقدم .

كما قدم محافظ قنا التهنئة للمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد الذى هو عيد للمصريين جميعا، مؤكدا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الإخوة والسماحة التى يتميز بها الشعب المصرى، مؤكدا أن مشاركة الإخوة المسيحيين احتفالاتهم تعد تعبيرًا صادقا عن وحدة الوطن وأصالة وتماسك المصريين .