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الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 2302 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت تونس 2302 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و3 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 733379، فيما بلغ مجموع الوفيات 25617.

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