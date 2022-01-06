كورونا في تونس.. تسجيل 2302 إصابة جديدة

الخميس 06/يناير/2022 - 02:42 ص

سجلت تونس 2302 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و3 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 733379، فيما بلغ مجموع الوفيات 25617.