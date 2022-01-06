سجلت تونس 2302 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و3 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 733379، فيما بلغ مجموع الوفيات 25617.
بوابة العرب
كورونا في تونس.. تسجيل 2302 إصابة جديدة
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سجلت تونس 2302 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و3 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت تونس 2302 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و3 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.